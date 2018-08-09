Станция скорой помощи Нижнего Тагила купит новый спецавтомобиль за 900 тыс. рублей
Станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила выделила 900 тысяч рублей на приобретение одного нового автомобиля.
Автомашина, согласно материалам госзакупки, должна быть выпущена не ранее 2018 года. Цвет кузова – белый, вместимость – не менее 5 человек.
Спецмашина будет оснащена подвеской для плохих дорог, электроусилителем руля, охлаждаемым перчаточным ящиком с подсветкой, розеткой и другими атрибутами. Помимо этого, должны быть установлены аудиосистема из шести динамиков, круиз-контроль, задний парктроник, биксеноновые фары и датчики дождя, света, температуры. Максимальная мощность двигателя должна составлять более 90 л.с.
Автомобиль, согласно контракту, передадут в пользование станции скорой помощи не позднее 30 дней со дня подписания договора. Начальная стоимость контракта – 900 тысяч рублей, средства на покупку выделены из бюджета медучреждения. В цену контракта включены расходы на транспортировку, страхование, ввод в эксплуатацию, оплата налогов и пошлин.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков будет остановлен 20 августа, а 21 августа будет выбран победитель.