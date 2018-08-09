Станция скорой помощи Нижнего Тагила купит новый спецавтомобиль за 900 тыс. рублей

Автомашина, согласно материалам госзакупки, должна быть выпущена не ранее 2018 года. Цвет кузова – белый, вместимость – не менее 5 человек.

Спецмашина будет оснащена подвеской для плохих дорог, электроусилителем руля, охлаждаемым перчаточным ящиком с подсветкой, розеткой и другими атрибутами. Помимо этого, должны быть установлены аудиосистема из шести динамиков, круиз-контроль, задний парктроник, биксеноновые фары и датчики дождя, света, температуры. Максимальная мощность двигателя должна составлять более 90 л.с.

Автомобиль, согласно контракту, передадут в пользование станции скорой помощи не позднее 30 дней со дня подписания договора. Начальная стоимость контракта – 900 тысяч рублей, средства на покупку выделены из бюджета медучреждения. В цену контракта включены расходы на транспортировку, страхование, ввод в эксплуатацию, оплата налогов и пошлин.