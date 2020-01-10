Мэр Нижнего Тагила предложил открыть парковку за Драмтеатром

Честно говоря, машины людям некуда ставить, особенно на мероприятиях. Там (за Драмтеатром — прим.ред) проезд закрытым оставим, а здесь (у администрации — прим.ред) будет парковка и два выезда, чтобы могли пользоваться люди,сказал Владислав Пинаев.