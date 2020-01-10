Мэр Нижнего Тагила предложил открыть парковку за Драмтеатром
Сегодня, 16:24ТранспортФото: pixabay.com
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Сегодня, 10 января, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании сообщил о плане открыть парковку за Драматическим театром.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Честно говоря, машины людям некуда ставить, особенно на мероприятиях. Там (за Драмтеатром — прим.ред) проезд закрытым оставим, а здесь (у администрации — прим.ред) будет парковка и два выезда, чтобы могли пользоваться люди,сказал Владислав Пинаев.
Мэр попросил обсудить идею открытия парковочных мест за Драмтеатром во всех подразделениях администрации.
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