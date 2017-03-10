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Дорожные службы не успевают подготовить водоотводные объекты к паводку: Сергею Носову направлено обращение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожные службы не успевают подготовить водоотводные объекты к паводку: Сергею Носову направлено обращение

10 марта 2017, 13:02ТранспортЕкатерина Малых
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