Дорожные службы не успевают подготовить водоотводные объекты к паводку: Сергею Носову направлено обращение

Учитывая высокий уровень выпавших за эту зиму осадков, состояние дорожно-уличной сети города может значительно ухудшиться с началом паводка. Письмо с просьбой обратить внимание на крайне медленную работу дорожных служб по расчистке ливневой канализации направлено в администрацию Нижнего Тагила.

Прошу усилить работу по расчистке ливневой канализации и водоотводных канав и кюветов, вплоть до привлечения дополнительной техники и рабочих говорится в обращении.

Вопрос по отведению талой воды с дорог поднимался еще в феврале. Начальник управления городским хозяйством совместно с главами районов Нижнего Тагила направил дорожным службам список объектов водоотведения, нуждающихся в прочистке в первую очередь. Однако объезд показал, что абсолютное большинство канав и кюветов так и не были подготовлены к весне.

Все наши усилия по ранней подготовке дорог к паводку не увенчались успехом. Как ни горько это признавать, но ничего уже не изменить. Написал письмо Сергею Носову с просьбой усилить работу по прочистке водоотводных сооружений вплоть до привлечения дополнительной техники и людей. Ситуацию это кардинальным образом не изменит, но хотя бы точечно вода будет отведена пояснил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Объезды объектов водоотведения продолжатся, а главы районов должны будут проверять, как проводятся работы.