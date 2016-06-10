В Нижнем Тагиле после проектирования новых парковок на ГГМ не хватает еще около тысячи мест под авто (ФОТО)

Согласно подсчетам специалистов МКУ «Мастерская генерального плана», Гальянке требуется свыше 7000 парковочных мест. Расчет производился для постоянного хранения при уровне 300 автомобилей на 1000 жителей. По данным компании-проектировщика, на данный момент на ГГМ есть всего около 3000 машиномест.

Еще более 3000 парковочных мест для автомобилей тагильчан, проживающих на Гальянке, запланировано оборудовать. Однако не каждый квартал района удастся полностью обеспечить парковками: согласно проекту, в некоторых кварталах все-таки останется недостаток в местах под авто.

По отраженным в проекте данным от специалистов, району требуется еще около тысячи мест под размещение личного автотранспорта местных жителей.

Ранее в Нижнем Тагиле проводилось обсуждение по обустройству парковок в центральной части города.