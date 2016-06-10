В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 июня будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Балакинская

Железнодорожный переезд 4 км. будет перекрыт на шесть часов для проведения ремонтных работ. Об этом будут установлены соответствующие информационные аншлаги, сообщает начальник Нижнетагильской дистанции пути Константин Мальцев.

Кампания по ремонту железнодорожных переездов в Свердловской области началась ещё в мае. Всего на их ремонт и модернизацию планируется потратить 44 миллиона рублей.