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В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 июня будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Балакинская
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 июня будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Балакинская

10 июня 2016, 17:25ТранспортПавел Щербина
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