В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 июня будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Балакинская
10 июня 2016, 17:25ТранспортПавел Щербина
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Переезд будет перекрыт с 23:00 по времени Нижнего Тагила 13 июня до 5:00 14 июня, по информации РЖД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Железнодорожный переезд 4 км. будет перекрыт на шесть часов для проведения ремонтных работ. Об этом будут установлены соответствующие информационные аншлаги, сообщает начальник Нижнетагильской дистанции пути Константин Мальцев.
Кампания по ремонту железнодорожных переездов в Свердловской области началась ещё в мае. Всего на их ремонт и модернизацию планируется потратить 44 миллиона рублей.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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