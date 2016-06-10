В Свердловской области РЖД потратит 44 миллиона рублей на модернизацию железнодорожных переездов (ФОТО)

Это делается не только для безопасности автомобилистов. Столкновение скоростного поезда с автомобилем может привести к железнодорожной катастрофе. Это подчеркнул сегодня во время стоянки в Нижнем Тагиле поезда с разбитыми автомобилями заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Геннадий Маренков:

Поезд едет со скоростью 140 км/ч. В нем находится 800 пассажиров. Мы знаем случай, когда легковая машина, попав под поезд, привела к серьёзным последствиям сказал он.

Геннадий Маренков сообщил, что сейчас в регионе 109 переездов. Из них 44 имеют барьеры, которые поднимаются и не дают возможности даже нерадивым водителям проехать переезд. Ещё на 48-ми переездах дежурят работники железной дороги. Сегодня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, дежурство проводится на всех переездах Свердловской области.