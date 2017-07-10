Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
13 грубых нарушений выявили сотрудники ГИБДД во время рейда в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

13 грубых нарушений выявили сотрудники ГИБДД во время рейда в Нижнем Тагиле

10 июля 2017, 22:35Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?