13 грубых нарушений выявили сотрудники ГИБДД во время рейда в Нижнем Тагиле
10 июля 2017, 22:35Транспорт
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В течение двух дней сотрудники ГИБДД проверяли тагильских водителей в рамках мероприятия «Стоп-контроль».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Рейды, проходившие в выходные дни, были направлены на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и водителей без прав.
Всего было выявлено 13 грубых нарушений ПДД. Пять тагильчан управляли автомобилем в состоянии опьянения, шесть человек не имели водительских прав, двое отказались пройти освидетельствование. Дорожно-транспортных происшествий за время проведения «Стоп-контроля» зафиксировано не было.
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