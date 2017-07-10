13 грубых нарушений выявили сотрудники ГИБДД во время рейда в Нижнем Тагиле

Рейды, проходившие в выходные дни, были направлены на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и водителей без прав.

Всего было выявлено 13 грубых нарушений ПДД. Пять тагильчан управляли автомобилем в состоянии опьянения, шесть человек не имели водительских прав, двое отказались пройти освидетельствование. Дорожно-транспортных происшествий за время проведения «Стоп-контроля» зафиксировано не было.