В Нижнем Тагиле в День металлурга на время фейерверка перекроют две улицы
Сегодня, 08:33ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, 20 июля на время проведения праздничного салюта будут перекрыты улицы Пархоменко и Горошникова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Улица Пархоменко будет перекрыта на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Также будет закрыт участок от улицы Первомайской до дома № 72 на улице Горошникова. Проезд для транспорта будет ограничен с 22.30 до окончания салюта, который начнется в 23.30.
Для горожан в День металлурга будет продлена работа общественного транспорта. Освещение на центральных улицах города обещают не отключать до 1.30.
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