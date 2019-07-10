В Нижнем Тагиле в День металлурга на время фейерверка перекроют две улицы

Улица Пархоменко будет перекрыта на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Также будет закрыт участок от улицы Первомайской до дома № 72 на улице Горошникова. Проезд для транспорта будет ограничен с 22.30 до окончания салюта, который начнется в 23.30.