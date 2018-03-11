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Пьяный водитель из Екатеринбурга протаранил 2 машины и припарковался в сугробе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный водитель из Екатеринбурга протаранил 2 машины и припарковался в сугробе (ФОТО)

11 марта, 10:05Транспорт
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