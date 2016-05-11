В Нижнем Тагиле подрядчик сократил объемы гарантийного ремонта ул. Красногвардейская: восстановление дорожного полотна ведётся картами (ФОТО)
Члены общественного движения «Тагил без ям» совершили объезд по дорогам Нижнего Тагила, подлежащим гарантийному ремонту. На улице Красногвардейская подрядчик планирует сделать ремонт картами.
Гарантийный ремонт проезжей части по Красногвардейской выполняет подрядчик ООО «УралДорТехнологии». На собрании по ремонту дорог, которое состоялось в конце апреля, глава города Сергей Носов озвучил, что фрезерование улицы Красногвардейская должно осуществляться во всю её ширину.
Подрядчик полностью снял асфальтовое покрытие с одной стороны дороги на участке от пешеходного перехода возле НТИ(ф) УрФУ и до моста у Южного въезда. Глубина фрезерования составила 3-5 сантиметров. На участке от пересечения с улицей Кулибина и до технологического института асфальт убран частично - картами.
Согласно контракту, подрядчик сам определяет объемы ремонта комментирует Никита Чапурин.
Фото: ОД «Тагил без ям»
Владелец иномарки Дмитрий делится с журналистом TagilCity.ru:
Красногвардейскую нужно срезать полностью, во всю ширину. Они пока кромсают кусочками. Автомобилистам приходится лавировать между образовавшимися углублениями на дороге. Это повышает возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Также автолюбитель отмечает, что после снятия асфальтового покрытия, дорога не была очищена. Мелкие камни и крошка стучат по дну проезжающих машин, щебёнка летит в стекла.
Ничего не убрано – это всё летит в машины. Крошка бьёт по стеклам. Я уже получил трещину в лобовом стекле, зимой, когда не убирали реагенты с дорог. Сейчас ситуация повторяется говорит Дмитрий.
Перед укладкой асфальта подрядчик должен очистить дорожное полотно. По словам активистов план работ отсутствует. Никита Чапурин, руководитель ОД «Тагил без ям», на странице сообщества пишет:
Графика работ нет даже у мастера. Куратор «Службы заказчика» сегодня на объекте не появлялся.
Информацию о нарушениях при выполнении гарантийного ремонта улицы Красногвардейская общественник намерен направить главе города Нижний Тагил в ближайшее время.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru