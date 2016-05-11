В Нижнем Тагиле подрядчик сократил объемы гарантийного ремонта ул. Красногвардейская: восстановление дорожного полотна ведётся картами (ФОТО)

Гарантийный ремонт проезжей части по Красногвардейской выполняет подрядчик ООО «УралДорТехнологии». На собрании по ремонту дорог, которое состоялось в конце апреля, глава города Сергей Носов озвучил, что фрезерование улицы Красногвардейская должно осуществляться во всю её ширину.

Подрядчик полностью снял асфальтовое покрытие с одной стороны дороги на участке от пешеходного перехода возле НТИ(ф) УрФУ и до моста у Южного въезда. Глубина фрезерования составила 3-5 сантиметров. На участке от пересечения с улицей Кулибина и до технологического института асфальт убран частично - картами.

Согласно контракту, подрядчик сам определяет объемы ремонта комментирует Никита Чапурин.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Владелец иномарки Дмитрий делится с журналистом TagilCity.ru:

Красногвардейскую нужно срезать полностью, во всю ширину. Они пока кромсают кусочками. Автомобилистам приходится лавировать между образовавшимися углублениями на дороге. Это повышает возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Также автолюбитель отмечает, что после снятия асфальтового покрытия, дорога не была очищена. Мелкие камни и крошка стучат по дну проезжающих машин, щебёнка летит в стекла.

Ничего не убрано – это всё летит в машины. Крошка бьёт по стеклам. Я уже получил трещину в лобовом стекле, зимой, когда не убирали реагенты с дорог. Сейчас ситуация повторяется говорит Дмитрий.

Перед укладкой асфальта подрядчик должен очистить дорожное полотно. По словам активистов план работ отсутствует. Никита Чапурин, руководитель ОД «Тагил без ям», на странице сообщества пишет:

Графика работ нет даже у мастера. Куратор «Службы заказчика» сегодня на объекте не появлялся.

Информацию о нарушениях при выполнении гарантийного ремонта улицы Красногвардейская общественник намерен направить главе города Нижний Тагил в ближайшее время.