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Новое оборудование светофоров будет проходить тестирование на четырех перекрестках Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новое оборудование светофоров будет проходить тестирование на четырех перекрестках Нижнего Тагила

11 мая 2017, 16:30Транспорт
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