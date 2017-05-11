Новое оборудование светофоров будет проходить тестирование на четырех перекрестках Нижнего Тагила

17 мая на улице Карла Маркса начнется тестирование нового оборудования, которое установят на светофорах. Оно будет регулировать работу светофоров в связи с интенсивностью транспортного движения, времени суток и дня недели. На заданном участке будет меняться продолжительность световых сигналов.

Четыре перекрестка – от улицы Пархоменко до улицы Огаркова – пройдут этап тестирования. Эксперимент направлен на достижение наиболее благоприятных условий движения транспортных средств – снижение загрузки на дорогах и тем самым, поможет избежать «пробок».

Тестирование будет длиться месяц, об этом сообщает пресс-служба администрации города. В это время его будет контролировать специалисты. Автомобилистам города тоже предлагается оценить нововведение.