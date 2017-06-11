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Четверо свердловских школьников были задержаны за опасные эксперименты на ж/д путях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четверо свердловских школьников были задержаны за опасные эксперименты на ж/д путях

11 июня 2017, 18:45Транспорт
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