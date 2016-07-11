25 грубых нарушений ПДД было выявлено в эти выходные в Нижнем Тагиле
11 июля 2016, 15:25Транспорт
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Рейдовое профилактическое мероприятие было направлено на выявление нарушений водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного опьянения или не имеющих прав, сообщает отделение пропаганды МУ МВД Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В проведении рейда участвовали 6 групп, 36 патрульных автомашин, 97 сотрудников ГИБДД.
В результате оперативно-служебной деятельности сотрудниками ГИБДД выявлены грубые нарушения правил дорожного движения. Всего зафиксировано 25 случаев. Среди них:
- 14 случаев управления транспортом в пьяном виде;
- 8 случаев управления транспортным средством, будучи лишенными права управления или не имеющих прав;
- 1 отказ от проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения;
- 1 факт повторного управления транспортом в алкогольном опьянении.
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