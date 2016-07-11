Железнодорожный переезд по ул. Балакинская в Нижнем Тагиле будет закрыт более 50 дней (ФОТО)

По информации ОД «Тагил без ям», собственник переезда принял решение не открывать движение на этом участке, пока дорожники не уложат новый асфальт. Так как новое резино-кордовое покрытие находится выше уровня отфрезерованной дороги, фуры могут его повредить или даже сорвать с места.

Данная ситуация является вопиющей! Вместо того, чтоб поменять покрытие за сутки до асфальтирования, работы выполнили, когда им удобно, и закрыли городскую магистраль уже почти на неделю. А регулировщица сообщила, что переезд откроют только после ремонта дороги. На секундочку, ремонт дороги по проекту запланирован до 1 сентября! -- сообщил TagilCity.ru Никита Чапурин.

Общественник планирует написать обращение в адрес главы города Сергея Носова с требованием открыть переезд и принудить собственников железнодорожных переездов согласовывать свои работы с городскими службами.