В Нижнем Тагиле приняли все объекты БКАД

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что все объекты приняты. Чиновники отметили, что на улицах Ломоносова и Металлургов были обнаружены замечания, но комиссия сочла их несущественными и договорилась с дорожниками об устранении в ближайшее время — акты подписаны.

Напомним, генподрядчиком на этих улицах были компании ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой», но сами работы выполнял субподрядчик — «Уралстроймонтаж».