В Нижнем Тагиле приняли все объекты БКАД

Сегодня, 11 октября, в Нижнем Тагиле завершилась приёмка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта БКАД.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что все объекты приняты. Чиновники отметили, что на улицах Ломоносова и Металлургов были обнаружены замечания, но комиссия сочла их несущественными и договорилась с дорожниками об устранении в ближайшее время — акты подписаны.
Напомним, генподрядчиком на этих улицах были компании ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой», но сами работы выполнял субподрядчик — «Уралстроймонтаж».
Всего в текущем году по проекту БКАД в Нижнем Тагиле отремонтировано 29,8 километров городских дорог. Срок сдачи объектов был запланирован на 15 октября, однако работы завершены на пять дней раньше срока. министерство транспорта Свердловской области уже опубликовало перечень 22 двух тагильских улиц, ремонт которых в рамках БКАД планируется в 2020 году