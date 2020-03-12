В Нижнем Тагиле в марте перекроют несколько улиц

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В марте в Нижнем Тагиле в связи с прокладкой инженерных сетей будут перекрыты несколько улиц, соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 11 марта до 11 мая перекроют участок дороги от улицы Вогульской до улицы Космонавтов в районе дома № 10. На этом участке запланирована прокладка вдовода.
С 12 марта по 12 апреля для автомобильного движения будет закрыт участок от перекрёстка улиц Васильковой и Белогородской до дома № 3 по улице Васильковой.
С 16 марта по 16 апреля будет перекрыта улица Носова от дома № № 92 до дома № 98.
Кроме того, с 16 мата по 3 апреля нельзя будет проехать по улице Дружинина на участке от дома № 25в до дома № 25.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей