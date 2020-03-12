В Нижнем Тагиле в марте перекроют несколько улиц

С 11 марта до 11 мая перекроют участок дороги от улицы Вогульской до улицы Космонавтов в районе дома № 10. На этом участке запланирована прокладка вдовода.

С 12 марта по 12 апреля для автомобильного движения будет закрыт участок от перекрёстка улиц Васильковой и Белогородской до дома № 3 по улице Васильковой.

С 16 марта по 16 апреля будет перекрыта улица Носова от дома № № 92 до дома № 98.