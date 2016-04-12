В Нижнем Тагиле «УБТ-Сервис» сегодня начал фрезеровку улицы Индустриальная (ВИДЕО)

Мы начали фрезеровать участок проезжей части с новой Индустриальной на старую, и поворот по Индустриальной в сторону НТМК рассказал Игорь Васильев, главный инженер ООО «УБТ-Сервис».

В комментариях к новостям о состоянии дорог читатели TagilCity.ru часто упоминали улицу Индустриальную, жаловались на то, что жалко ездить по такой дороге, «убивать» машины. Другого способа попасть из города на Тагилстрой практически нет - водителям постоянно приходилось преодолевать препятствия.

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился житель Нижнего Тагила Станислав. Он сообщил, что в выходные подсыпали ямы на участке дороги по улице Индустриальная от остановки Хлебозавод до Монтажников. Автолюбитель заметил, что машинам стало проще ездить.

Также он прислал со своего регистратора видео с улицы Индустриальная до подсыпки и после. На первом видео впереди идущие машины прыгают по ямам, едут с небольшой скоростью, на втором – машины едут гораздо быстрее, дорога стала более ровной.

Кроме этого, тагильчанин Станислав прислал видео, на котором две машины пробили колеса: одна в попутном направлении, другая стоит на встречной полосе. Машины включили аварийку, хозяева меняют пробитые колёса.

Вот такие сюрпризы преподнесла пресловутая Индустриальная тагильским автолюбителям говорит Станислав.

Весна всегда связана с дорожными работами. Напомним, что в субботу активисты движения «Тагил без ям» собираются устранять арматуру на наиболее опасных участках дорог Нижнего Тагила.