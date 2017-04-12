Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть железнодорожный переезд, чтобы задержать пьяного водителя из Алапаевска
12 апреля 2017, 09:55Транспорт
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В Алапаевске сотрудники ГИБДД ловили пьяного водителя. Для задержания нарушителя пришлось перекрыть ж/д переезд.
Сюжеты: Алапаевск
Как сообщают «Вечерние Ведомости», нарушитель на дороге подрезал других водителей, несколько раз нарушил ПДД, на просьбу патрульной машины прижаться к обочине – не отреагировал.
Полицейские начали погоню. Чтобы остановить водителя правоохранители связались с РЖД и попросили перекрыть ж/д переезд на пути следования машины пьяного автолюбителя.
После задержания лихач прошел медосвидетельствование, которое показало, что он пьян.
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