Пригородная дорога Нижнего Тагила, где погибли мать и грудной ребёнок, закрыта для движения общественного транспорта
12 мая 2016, 10:05ТранспортПавел Щербина
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О закрытии движения общественного транспорта по дороге «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка» сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение по этой автодороге ограничено с сегодняшнего дня с 20-го по 83-ий километры. Движение общественного транспорта по этому участку дороги будет возобновлено только после того, как будут устранены недостатки состояния дороги.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее на этой дороге произошла авария, в которой погибла 36-летняя женщина и её новорожденная дочь. 9 мая в самом посёлке насмерть разбился несовершеннолетний мотоциклист.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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