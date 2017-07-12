Задел стоящий на парковке автомобиль и скрылся: свидетели ДТП на Карла Маркса разыскиваются в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
12 июля 2017, 14:40ТранспортЕкатерина Малых
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Свидетели ДТП, произошедшего 2 июля в 13:50 по улице Карла Маркса, разыскиваются в Нижнем Тагиле. Выезжавший с парковки ВАЗ зацепил стоящий рядом автомобиль и скрылся с места ДТП в сторону улицы Вязовская.
Инцидент произошёл около дома №79 на улице Карла Маркса.
На видео заметно, как ВАЗ-2109 ударил мою машину и скрылся! -- рассказала редакции TagilCity.ru автолюбительница.
Тагильчанка зарегистрировала ДТП в Госавтоинспекции. У её автомобиля повреждена правая часть кузова.
Бампер задний и крыло замяты. У ВАЗа должны быть заметны зеркальные повреждения: вмятина на левом крыле и фара с той же стороны. Прошу помочь найти. Любая информация важна обращается автолюбительница.
Известную информацию можно отправить на почту редакции TagilCity.ru или в ГИБДД.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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