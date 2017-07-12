Задел стоящий на парковке автомобиль и скрылся: свидетели ДТП на Карла Маркса разыскиваются в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Инцидент произошёл около дома №79 на улице Карла Маркса.

На видео заметно, как ВАЗ-2109 ударил мою машину и скрылся! -- рассказала редакции TagilCity.ru автолюбительница.

Тагильчанка зарегистрировала ДТП в Госавтоинспекции. У её автомобиля повреждена правая часть кузова.

Бампер задний и крыло замяты. У ВАЗа должны быть заметны зеркальные повреждения: вмятина на левом крыле и фара с той же стороны. Прошу помочь найти. Любая информация важна обращается автолюбительница.

Известную информацию можно отправить на почту редакции TagilCity.ru или в ГИБДД.