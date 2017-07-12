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Задел стоящий на парковке автомобиль и скрылся: свидетели ДТП на Карла Маркса разыскиваются в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Задел стоящий на парковке автомобиль и скрылся: свидетели ДТП на Карла Маркса разыскиваются в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

12 июля 2017, 14:40ТранспортЕкатерина Малых
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