10 километров дорог в Свердловской области будут отремонтированы сверх плана
13 апреля 2017, 08:40Транспорт
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Корректировки бюджета, принятые накануне региональным парламентом, позволят отремонтировать еще порядка 10 километров дорог в Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Годовой план достигнет 90 километров, передает «Областная газета».
Еще 800 миллионов рублей распределят по городам Среднего Урала, для ремонта местных дорожных артерий. Перечень муниципалитетов будет утвержден в постановлении правительства области.
Всего объем средств фонда по ремонту дорог составляет почти 15 миллиардов рублей.
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