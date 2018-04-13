Автомобиль снес знак пешеходного перехода у ЦУМа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 апреля, 09:20Транспорт
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В Нижнем Тагиле 12 апреля у ЦУМа автомобиль снес знак пешеходного перехода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 12 апреля водитель автомобиля совершил наезд на знак пешеходного перехода. ДТП произошло близ ЦУМа и попало на камеру видеонаблюдения.
На записи видно, что автомобиль движется со стороны улицы Индустриальная по направлению к центру города. Во время движения водитель попытался совершить маневр обгона, однако врезался в знак.
Информации о пострадавших в ДТП нет.
Видео: «Сети Тагила»
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