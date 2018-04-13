Автомобиль снес знак пешеходного перехода у ЦУМа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 12 апреля водитель автомобиля совершил наезд на знак пешеходного перехода. ДТП произошло близ ЦУМа и попало на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, что автомобиль движется со стороны улицы Индустриальная по направлению к центру города. Во время движения водитель попытался совершить маневр обгона, однако врезался в знак.