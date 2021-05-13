Самолет авиалиний «Россия» назвали в честь Нижнего Тагила

Самолет авиалиний «Россия» назвали в честь Нижнего Тагила
Самолет авиалиний «Россия» назвали в честь Нижнего Тагила
Сегодня, 15:30ТранспортФото: официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram
Пассажир самолета авиалиний «Россия» рассказал, что летел на борту, названном в честь Нижнего Тагила.

Фото самолета, на фюзеляже которого красуется надпись «Нижний Тагил», а также герб муниципалитета, прислал в Instagram администрации города подписчик. Имя борта он увидел, когда совершал перелет из Набережных Челнов в Москву.

Названия городов России присваиваются воздушным судам с 2016 года. Соответствующие надписи наносят на носовую часть самолета.

Напомним, свердловские власти выделили 250 млн рублей на субсидирование вылетов из Екатеринбурга, чтобы снизить цену авиабилетов и сделает полеты доступнее.

Сюжеты:
Нижний Тагил
обществосамолетавиакомпанияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы