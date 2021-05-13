Самолет авиалиний «Россия» назвали в честь Нижнего Тагила

Фото самолета, на фюзеляже которого красуется надпись «Нижний Тагил», а также герб муниципалитета, прислал в Instagram администрации города подписчик. Имя борта он увидел, когда совершал перелет из Набережных Челнов в Москву.
Названия городов России присваиваются воздушным судам с 2016 года. Соответствующие надписи наносят на носовую часть самолета.
Напомним, свердловские власти выделили 250 млн рублей на субсидирование вылетов из Екатеринбурга, чтобы снизить цену авиабилетов и сделает полеты доступнее.