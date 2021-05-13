Транспортный коллапс случился в Екатеринбурге из-за празднования Ураза-байрам

Жители микрорайонов Светлый и Академический в Екатеринбурге утром, 13 мая, когда в мечетях проходили молитвы в честь главного исламского праздника Ураза-байрам, не могли дождаться общественного транспорта, чтобы добраться на работу.
По словам очевидцев, на остановках собирались толпы пассажиров.
Люди опоздали на работу и ехали как селедки. Как такое вообще может быть, что из-за праздника маршрут не функционирует?! поделился накипевшим житель Екатеринбурга с E1.
В администрации города, комментируя сложившуюся ситуацию, посоветовали обратиться с жалобой в муниципальную транспортную инспекцию.
Напомним, в конце апреля свердловский Роспотребнадзор призвал жителей региона воздержаться от посещения массовых мероприятий и встречать Пасху и Ураза-байрам дома.