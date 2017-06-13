Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
19 грубых нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

19 грубых нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль»

13 июня 2017, 14:00Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?