19 грубых нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль»
13 июня 2017, 14:00Транспорт
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Трехдневный профилактический рейд «Стоп-контроль» выявил грубые нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 9 по 11 июня на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа прошло масштабное мероприятие «Стоп-контроль» по проверке водителей на предмет нарушения отдельных видов ПДД на наиболее аварийных участках дороги.
За время рейда сотрудники ГИБДД выявили 19 грубых нарушений ПДД. Среди них: восемь фактов управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Девять автовладельцев находились за рулем без водительских прав. Двое автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на предмет содержания алкоголя в организме.
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