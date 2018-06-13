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73,4 млн рублей выделены на ремонт моста на Тюменском тракте под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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73,4 млн рублей выделены на ремонт моста на Тюменском тракте под Екатеринбургом

13 июня, 08:30Транспорт
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