73,4 млн рублей выделены на ремонт моста на Тюменском тракте под Екатеринбургом
13 июня, 08:30Транспорт
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В 2018 году на Тюменском тракте будет производиться ремонт моста. Накануне конкурс на 73,4 миллиона рублей был размещён Уралуправтодором.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации с сайта госзакупок, подрядчиком будет произведён ремонт путепровода над железными путями на 45-м километре – под Екатеринбургом перед въездом Белоярский посёлок.
Подрядчик будет выбран 29 июня. Работы начнутся сразу после подписания контракта. Ремонт путепровода должен быть завершён в течение текущего года – к 31 декабря.
Движение транспорта в этот период будет затруднено, передаёт E1.RU. Схему организации движения разработает и утвердит подрядчик до начала всех работ, а затем передаст в ГИБДД.
Сообщается, что после произведённого ремонта гарантия на верхний слой покрытия будет действовать четыре года, на нижний – пять лет, а на деформационные швы – восемь лет.
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