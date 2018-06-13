73,4 млн рублей выделены на ремонт моста на Тюменском тракте под Екатеринбургом

Согласно информации с сайта госзакупок, подрядчиком будет произведён ремонт путепровода над железными путями на 45-м километре – под Екатеринбургом перед въездом Белоярский посёлок.

Подрядчик будет выбран 29 июня. Работы начнутся сразу после подписания контракта. Ремонт путепровода должен быть завершён в течение текущего года – к 31 декабря.

Движение транспорта в этот период будет затруднено, передаёт E1.RU. Схему организации движения разработает и утвердит подрядчик до начала всех работ, а затем передаст в ГИБДД.

Сообщается, что после произведённого ремонта гарантия на верхний слой покрытия будет действовать четыре года, на нижний – пять лет, а на деформационные швы – восемь лет.