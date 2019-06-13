Более тысячи уральских студентов станут проводниками в поездах до Черного моря
Сегодня, 15:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На время летних каникул более тысячи уральских студентов смогут подработать проводниками в поездах, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.
К работе приступят 904 человека из «Российских студенческих отрядов» и 178 человек из вузов и техникумов Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Работать студенты будут в составах, следующих в города побережья Черного моря.
Перед тем, как приступить к работе, студентам необходимо пройти подготовку и аттестацию. Они изучают правила работы, устройство вагонов, правила безопасности и учатся принимать решения в стрессовых и конфликтных ситуациях.
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