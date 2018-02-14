Тагильчане 258 раз нарушили ПДД на пешеходных переходах за 2 дня рейда
14 февраля, 19:40Транспорт
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За 2 дня проведения рейда «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле было выявлено 258 нарушений ПДД на пешеходных переходах.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле проходит рейд «Безопасная дорога», призванный обеспечить профилактику возникновения ДТП с участием пешеходов и снижение числа аварий на переходах.
За 2 дня рейда было выявлено 258 нарушений правил дорожного движения. Так, 12 февраля сотрудники ГИБДД выявили 102 нарушения ПДД, половину из них (51 случай) совершили пешеходы. 13 февраля было выявлено еще 156 нарушений, из них 75 – по вине пешеходов.
Профилактические мероприятия рейда продлятся до 15 февраля, пишет отделение пропаганды ОГИБДД по Нижнему Тагилу.
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