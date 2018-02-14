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Тагильчане 258 раз нарушили ПДД на пешеходных переходах за 2 дня рейда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане 258 раз нарушили ПДД на пешеходных переходах за 2 дня рейда

14 февраля, 19:40Транспорт
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