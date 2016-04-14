Накануне в Нижнем Тагиле большегруз врезался в столб, съехав с дороги (ФОТО)
14 апреля 2016, 11:05ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла на Вые около дома №16 по ул. Тагильская.
Большегруз Shaanxi уснесло с дороги, после чего тот врезался в столб, сообщает vtg.fm.
Сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию. Известно, что в результате произошедшего ДТП никто не пострадал. Состояние дорог на Вые не могло стать причиной конкретно этого ДТП, заключили эксперты.
Фото: vtg.fm
© Эрик Х., TagilCity.ru
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