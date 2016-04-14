Накануне в Нижнем Тагиле большегруз врезался в столб, съехав с дороги (ФОТО)

Большегруз Shaanxi уснесло с дороги, после чего тот врезался в столб, сообщает vtg.fm .

Сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию. Известно, что в результате произошедшего ДТП никто не пострадал. Состояние дорог на Вые не могло стать причиной конкретно этого ДТП, заключили эксперты.