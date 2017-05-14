Более одного миллиона рублей будет потрачено на установку туристической навигации на дорогах Среднего Урала

Из регионального бюджета Свердловской области будет потрачено 1,16 миллиона рублей на дорожные указатели – таблички и карты – с надписями на русском и английском языках. Региональный департамент госзакупок объявил конкурс на их создание, сообщает «Екатеринбург-ТВ».

Среди заявленных 37 объектов – дорожные указатели туристических объектов Среднего Урала для автомобилистов и пешеходов – таблички, информационные щиты, карты.

Написанные на русском и английском языках такие надписи будут располагаться вблизи парков, музеев, культурных центров в различных районах области.

29 мая будет определен победитель конкурса. Далее будет разработана проектная документация. ГИБДД определит места размещения дорожных знаков. До сентября 2017 года планируется разместить эти указатели в указанных местах региона.

Задачей проведения работ является поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе информирование жителей и гостей Свердловской области о местонахождении туристских объектов.