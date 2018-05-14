«Опять взрыв»: осколки телебашни повредили автомобили в Екатеринбурге (ВИДЕО)
В столице Урала продолжаются работы по ликвидации телебашни. 12 мая от очередного взрыва пострадали автомобили: в них прилетели осколки основания.
Взрывы проводились утром 12 мая. Осколки от телебашни прилетели в лобовые стёкла автомобилей, припаркованных неподалеку. Одна из иномарок – Toyota – пострадала больше всех: от удара тяжелым осколком у неё на лобовом стекле образовалась большая пробоина.
Екатеринбуржцы слышали, как в восьмом часу утра прогремел взрыв, а затем в местные жители в общем чате жильцов начали делиться фотографиями разбитых автомобилей.
Очевидцы рассказали, что после взрыва вся парковка была усыпана осколками основания телебашни.
Инициаторы взрыва – будущий застройщик «Ледовой арены» – сообщили, что всем пострадавшим автомобилистам будет возмещён ущерб, передает E1.
Напомним, телебашню снесли 24 марта. Сейчас от неё практически ничего не осталось. Объекту даже посвятили короткометражный фильм.
Фото и видео: E1
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