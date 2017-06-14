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277 «затонированных» автомобилей были задержаны за неделю рейда в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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277 «затонированных» автомобилей были задержаны за неделю рейда в Нижнем Тагиле

14 июня 2017, 07:15Транспорт
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