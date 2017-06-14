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Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле: движение на этом участке пути затруднено (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле: движение на этом участке пути затруднено (ФОТО)

14 июня 2017, 10:35ТранспортЕкатерина Малых
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