Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле: движение на этом участке пути затруднено (ФОТО)
14 июня 2017, 10:35ТранспортЕкатерина Малых
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Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проезжавший по улице высокий большегруз зацепил и оборвал контактные линии трамваев. Произошло это на улице Индустриальной.
Пробка получилась метров на 500-600 рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо автолюбитель.
В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что специалисты сейчас находятся на линии.
Из трамваев 12 маршрута высаживали всех на Садовой. Там трамвай развернулся и поехал обратно, а люди добирались дальше уже самостоятельно добавил пассажир одного из трамваев.
Уже ведутся восстановительные работы. Движение на данном участке дороги пока затруднено.
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Фото: высадка пассажиров, Павел Щербина, 14 мая, 2017 г.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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