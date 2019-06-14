Кольцово может получить льготы и забрать пассажиров у Москвы и Санкт-Петербурга

За минувший год оборот рынка аэропортов превысил 150 миллиардов рублей. В эту цифру вошла стоимость обслуживания почти 207 млн пассажиров и обработки свыше миллиона тонн коммерческого груза. По оценкам специалистов, за 2016–2018 годы объёмы воздушных перевозок в России увеличились на 30%. В Свердловской области поддерживается общероссийская тенденция роста.

Международный аэропорт Кольцово в 2018 году обслужил 6 млн 103 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году. Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 16% и составил 4 млн 026 тыс. человек, перевозки на международных направлениях составили 2 млн 077 тыс. человек. Это на 8% выше показателя предыдущего периода, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Наибольший темп роста пассажиропотока в Кольцово показали в 2018 году путешествия внутри страны:

Пятерку самых популярных маршрутов составили Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Основным драйвером роста в прошедшем году выступили внутренние региональные направления. Пассажиропоток на рейсах в российские города (за исключением столицы) вырос на 22% и превысил 1 млн 893 тыс. пассажиров.

Аэропорт Екатеринбурга пользуется популярностью в том числе для транзитных и трансферных рейсов. При этом основная доля таких зарубежных перелетов идет из Пекина в Санкт-Петербург и Прагу, а внутри страны — в Москву. Появились у региона договоренности по авиационному партнерству и с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, которые ранее был мэром Нижнего Тагила.

По итогам 2018 года аэропорт Кольцово обслужил 470,2 тыс. трансферных и транзитных пассажиров. Это на 28% больше, чем в 2017 году. Основной трансферный и транзитный пассажиропоток в аэропорту Екатеринбурга сформирован за счет программы перевозки пассажиров внутри страны из восточных регионов России в Москву и Санкт-Петербург, а также путешествий из Китая в европейские столицы (Прага, Париж, Рим). Максимальный рост (62%) зафиксирован на внутренних региональных перевозках с востока страны в южный и центральный регионы России. Лидером по перевозке трансферных и транзитных пассажиров стала базовая авиакомпании аэропорта Кольцово «Уральские авиалинии». Тройку лидеров вместе с ней составили авиакомпании «Ютэйр» и «Победа». На долю этих трех перевозчиков приходится более 90% пассажиров, которые воспользовались авиагаванью Екатеринбурга в качестве пересадочного узла. Тройку самых популярных трансферных и транзитных маршрутов 2018 года составили Благовещенск — Екатеринбург — Москва, Пекин — Екатеринбург — Прага и Пекин — Екатеринбург — Санкт-Петербург, рассказывают в Кольцово.

Аэропорт Кольцово входит в холдинг «Аэропорты регионов» среди еще 6 площадок. Владелец холдинга Виктор Вексельберг в 2018 году выступил с инициативой: помочь региональным аэропортам в ростом пассажиропотока. Он предложил правительству России убрать НДС на полеты в обход Москвы. Сейчас в России 55% трафика и треть внутрироссийский перевозок приходятся на долю четырех столичных аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

Московский авиационный узел, конечно же, перегружен. И у нас иногда между соседними городами на той же Волге из города в город, кроме как через Москву, попасть невозможно: по реке не ходят, по дорогам далеко и т. д.говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Если будет реализовано предложение Вексельберга, регионы смогут обслуживать больше транзитных пассажиров, в том числе аэропорты Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. Большинство ведомств поддержало эту идею. В том числе Торгово-промышленная палата России. Стимулирующая прямые перелёты мера может вступить в силу уже с 1 июля.

Мы последовательно выступаем за обнуление НДС на региональных рейсах. Причем, мы убеждены, что это данная мера приведет не столько к перераспределению пассажиропотока, оттягиванию пассажиров из Москвы в регионы, сколько вообще повысит авиационную мобильность населения. Опыт показывает, что при появлении прямого рейса между регионами пассажиропоток на направлении может удваиваться по сравнению с трансфером через Москву. То есть развитие региональных перевозок — это не перераспределение пассажиропотока, а его увеличение, уверены в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Видео Видео: 1Mediainvest.ru

При фиксирующемся росте грузо- и пассажироперевозок на авиатранспорте число аэропортов в России за последние десятилетия снизилось.

К сожалению, у нас очень серьёзно сеть сократилась за последние 25-26 лет. В три раза сократилось количество населённых пунктов, которые имеют авиационную связь,рассказывает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

Долгое время под Нижним Тагилом действовал аэродром Салка: почти 40 лет там размещался 765-й истребительный авиаполк. Площадка принимала самолеты и вертолеты, среди именитых авиапассажиров в 1990 году был Михаил Горбачев во главе правительственной делегации.

С 2005 года аэродром передан от министерства обороны в собственность НТИИМ в качестве аэродрома экспериментальной авиации, к 2020 году анонсировано создание Единого центра испытания отечественных беспилотников.

Ближайшим к Нижнему Тагилу городом с аэропортом является столица региона Екатеринбург, его аэропорт Кольцово обслуживает рейсы как внутри страны, так и международные. При этом гостям Нижнего Тагила приходится тратить еще 2-3 часа пути от аэропорта до самого города. Поэтому в Нижнем Тагиле регулярно поднимается вопрос о потребности в собственном аэропорте для гражданской авиации. Сторонники такой модернизации Салки напоминают о регулярном потоке иногородних и зарубежных гостей на выставки техники и вооружения, а также о двух градообразующих предприятиях, которые круглый год принимают иностранные делегации и специалистов из других регионов России.

В 2018 году было вложено 18 млрд рублей на развитие наземной инфраструктуры, строительство новых аэропортов, развитие авиации. Здесь предстоит серьёзная работа. В первую очередь, это строительство новых аэропортов. России сейчас необходимо не менее 150-200 аэропортов — чтобы более-менее нормально наладить авиационное сообщение,утверждает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.