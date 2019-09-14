Свердловская область оказалась на третьем месте по объёму продаж мотоциклов в августе
Сегодня, 15:50ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России за август 2019 года объём продаж мотоциклов вырос на 33% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Всего за месяц по стране продано 1473 экземпляра, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидирующими субъектами РФ по количеству проданных мотоциклов традиционно стали Москва и Московская область. Там за август продано 277 и 174 экземпляра соответственно. Это составило 30% от всего российского рынка.
На третьей строчке оказалась Свердловская область. Там за последний летний месяц продано 69 мотоциклов.
Всего по итогам периода январь-август 2019 года объём продаж мотоциклов увеличился на 39,4% по сравнению с 2018 годом. Всего за это время реализовано 11058 экземпляров.
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