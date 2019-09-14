Свердловская область оказалась на третьем месте по объёму продаж мотоциклов в августе

Лидирующими субъектами РФ по количеству проданных мотоциклов традиционно стали Москва и Московская область. Там за август продано 277 и 174 экземпляра соответственно. Это составило 30% от всего российского рынка.

На третьей строчке оказалась Свердловская область. Там за последний летний месяц продано 69 мотоциклов.