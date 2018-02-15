Водитель пропустил машину «скорой» в Каменске-Уральском и получил штраф (ФОТО)

Водитель отечественной легковушки решил пропустить на перекрестке в Каменске-Уральском машину скорой помощи с включенными спецсигналами. Соседние полосы были заняты, и ему пришлось перестроиться и пересечь стоп-линию.

Нарушение сняла камера видеофиксации, а через несколько дней водителю пришла квитанция на оплату штрафа в 800 рублей. В ГИБДД Свердловской области водителю заявили, что решение можно оспорить, но для этого необходимо написать обращение на официальном портале Госавтоинспекции или опротестовать его в суде.