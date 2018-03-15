Свердловчанин лишился в суде водительских прав из-за наблюдения у психиатра-нарколога

Житель Каменска-Уральского получил водительские права категории «B» в октябре 2016 года. Однако позже прокуратура выяснила, что прав на получение удостоверения у него не было: месяцем ранее мужчина начал наблюдаться у психиатра-нарколога.

Ведомство направило иск в суд с требованием изъять у мужчины удостоверение в связи с наличием заболевания, которое может помешать безопасному управлению транспортом. Сам водитель просил не лишать его прав, объясняя это тем, что без машины ему трудно добираться на работу.

Однако в суде решили, что мужчину необходимо лишить удостоверения. Ответчик пытался оспорить приговор в Свердловском областном суде, однако это ему не удалось, пишет «Вечерний Екатеринбург».