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Свердловчанин лишился в суде водительских прав из-за наблюдения у психиатра-нарколога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин лишился в суде водительских прав из-за наблюдения у психиатра-нарколога

15 марта, 21:30Транспорт
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