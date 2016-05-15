Дорогу из Нижнего Тагила в Усть-Утку для общественного транспорта открыли 13 мая вечером
15 мая 2016, 12:45ТранспортМарина
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В минувшую пятницу в 19.00 было возобновлено движения автобусов и маршруток на трассе «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка», сообщили в отделе госавтоинспекции Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорога в направлении Усть-Утки для движения общественного транспорта была закрыта 12 мая на участке с 20-го по 83-й километр - для проведения ремонтных работ. Вечером 8 мая на участке поселок Черноисточинск – Нижний Тагил произошло ДТП со смертельным исходом двух человек – 1-месячного младенца и его матери. Ребенок погиб сразу на месте происшествия. Его мать скончалась позже, от полученных травм. В машине был ещё 2-летний ребенок. За его жизнь продолжают бороться врачи.
После ДТП на проезжей части был осуществлен ямочный ремонт, в том числе и в том месте, где произошла трагедия.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
городСвердловская областьЧерноисточинсктранспортавтодтпусть-уткаобщественный транспортпригородНижний Тагил - Усть-Утка
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