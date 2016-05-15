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Дорогу из Нижнего Тагила в Усть-Утку для общественного транспорта открыли 13 мая вечером
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорогу из Нижнего Тагила в Усть-Утку для общественного транспорта открыли 13 мая вечером

15 мая 2016, 12:45ТранспортМарина
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