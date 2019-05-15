На трассе М5 «Урал» сузят дорогу из-за ремонта моста через реку Сысерть
Вчера, 20:23ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 20 мая на трассе М5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу будет ограничено движение, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
Движение ограничат из-за капитального ремонта моста через реку Сысерть. На 170-м километре трассы автомобили смогут проехать по одной полосе в каждую сторону.
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Планируется, что работы по ремонту первой части моста продлятся до сентября. На первом этапе рабочие заменят балки, положат асфальт и поставят новые ограждения.
Ранее в связи с ремонтом движение на трассе М5 ограничивали в апреле.
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