На трассе М5 «Урал» сузят дорогу из-за ремонта моста через реку Сысерть

Движение ограничат из-за капитального ремонта моста через реку Сысерть. На 170-м километре трассы автомобили смогут проехать по одной полосе в каждую сторону.

Планируется, что работы по ремонту первой части моста продлятся до сентября. На первом этапе рабочие заменят балки, положат асфальт и поставят новые ограждения.