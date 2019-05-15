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На трассе М5 «Урал» сузят дорогу из-за ремонта моста через реку Сысерть
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На трассе М5 «Урал» сузят дорогу из-за ремонта моста через реку Сысерть

Вчера, 20:23ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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