Инвалид-колясочник из Алапаевска с трудом передвигается по дороге из глины (ФОТО)

На улице Фурманова проживает мужчина с ограниченными возможностями здоровья, который с трудом передвигается на инвалидной коляске по разбитой дороге.

На нашей улице живет инвалид первой группы, который по состоянию здоровья вынужден передвигаться на инвалидной коляске. В дождливую погоду дорога для него становится полосой препятствия рассказал TagilCity.ru один из жителей Алапаевска.

После дождя на грунтовой дороге образуются лужи в ширину всей проезжей части. Колеса вязнут в колеях. Трудности испытывает и транспорт скорой и других экстренных служб.

В связи с дождливым летом дорожное покрытие превращается в грязное месиво. Не только пешим ходом затруднительно передвигаться в таком случае, но и не всегда экстренные службы имеют возможность добраться до нужного места сообщил житель города Алапаевск.

Ситуацию с дорогой изучил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

На грунтовой дороге явно определяются пучинистые участки. Насыщенные грунтовыми водами плывуны под воздействием автотранспорта образовали недопустимую колейность. Отсутствуют водоотводные канавы, кюветы не видны заключил общественник.

Жители планируют обратиться в администрацию Алапаевска за решением вопроса о ремонте дороги. Чтобы определить ответственных за содержание этой дороги лиц, а также узнать планы по ее ремонту, редакция TagilCity.ru обратилась в администрацию Алапаевска к советнику главы Юрию Ахмедову. Однако оперативный комментарий от него получить не удалось.