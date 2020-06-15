В Нижнем Тагиле планируется проведение посвященного 200-летию Фета автопробега

Маршрут организован издателем из Челябинска Мариной Волковой. Кроме Нижнего Тагила в него войдут Челябинск и Петрозаводск. Общая протяженность его составляет 5,5 тысяч километров.

В первоначальный маршрут включили все музеи, усадьбы и памятные места, где бывал поэт. Однако из-за пандемии коронавируса в маршрут вошли только города, где проживают активные почитатели поэта.

Стартует маршрут из Челябинска, откуда Марина Волкова отправится за доцентом кафедры технологий художественного образования НТГСПИ, основателем группы «Однажды Фет» во «ВКонтакте» Алексеем Мироновым. Последней точкой станет Петрозаводск в Республике Карелия, где состоится международный фестиваль «Петроглиф».