В Нижнем Тагиле из-за ремонта переездов дважды перекроют улицу на Тагилстрое

Первым будет закрыт на капитальный ремонт переезд на перегоне между станциями Смычка и Заводская. Ветка пересекает улицу Балакинская в районе промзоны. Поэтому с 21 сентября по 1 октября перекроют участок от улицы Индустриальной до Металлургов. На автомобиле добраться на Тагилстрой можно будет через управление НТМК.