В Нижнем Тагиле из-за ремонта переездов дважды перекроют улицу на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле из-за ремонта двух железнодорожных переездов будут перекрывать улицу Балакинская для движения транспорта, сообщают ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Первым будет закрыт на капитальный ремонт переезд на перегоне между станциями Смычка и Заводская. Ветка пересекает улицу Балакинская в районе промзоны. Поэтому с 21 сентября по 1 октября перекроют участок от улицы Индустриальной до Металлургов. На автомобиле добраться на Тагилстрой можно будет через управление НТМК. Также с 25 сентября по 1 октября будет организован ремонт железнодорожного переезда, пересекающего дорогу, ведущую к микрорайону Рудник им. III Интернационала. На переезде планируется уложить новый резинокордовый настил, а также гранитную брусчатку, которая устойчива к воздействиям извне, химическим загрязнениям и перепадам температур. Автомобильный транспорт будет запущен через Лебяжку. По информации СвЖД планируется до конца года в городе отремонтировать 10 переездов.

