Екатеринбурженка лишилась Range Rover из-за коммунального долга в 130 тыс. рублей

Как уточнили в Федеральной службе судебных приставов , женщина имела задолженность перед управляющей компанией. По решению ведомства горожанке запретили временно покидать пределы России. Кроме того, ей не разрешили производить регистрационные действия со своей собственностью – автомобилем Range Rover Vogue.

После этого женщина не стала гасить долги, а лишь попыталась скрыть свой автомобиль. Тем не менее судебные приставы по розыску обнаружили иномарку на одной из стоянок, а в дальнейшем пристав-исполнитель составил акт об аресте внедорожника. Затем Range Rover передали на хранение управляющей компании. Организация, добавим, оплатила транспортировку на спецстоянку.