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Перекресток Черных - М. Горького в Нижнем Тагиле временно закроется с 19 марта (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перекресток Черных - М. Горького в Нижнем Тагиле временно закроется с 19 марта (ФОТО)

16 марта, 07:00Транспорт
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