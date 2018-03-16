Перекресток Черных - М. Горького в Нижнем Тагиле временно закроется с 19 марта (ФОТО)
16 марта, 07:00Транспорт
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В Нижнем Тагиле из-за ремонтных работ на проезжей части с 19 марта на неопределенный период времени будет перекрыто движение для автомобилей и общественного транспорта на участке дороги на пересечении улиц Черных и Максима Горького.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мэрии рассказали, как изменится движение автобусов №15, 19 и 33: оно будет проходить по улицам Фрунзе, Островского, Челюскинцев, а затем далее по маршруту.
Движение 7-го автобуса будет производиться по улицам Черных, Липовый тракт, Кузнецкого и далее по маршруту.
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