Очевидцы смертельного ДТП с участием Mitsubishi разыскиваются в Нижнем Тагиле
16 мая, 13:05Транспорт
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В Нижнем Тагиле ищут свидетелей смертельного ДТП с участием Mitsubishi Outlander, которое произошло 28 апреля 2018 года на ул. Краснознаменная.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 апреля водитель автомобиля Mitsubishi Outlander черного цвета сбил женщину-пешехода на ул. Краснознаменная. Женщина передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм тагильчанка умерла в больнице.
Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49, кабинет 31 или по телефону: (3435) 97-66-47, 97-66-88, 97-61-46.
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