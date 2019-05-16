Восемь участков свердловских дорог отремонтируют в рамках нацпроекта

В Екатеринбурге ремонт начался на участках улиц Амундсена, Малышева, Восточной, Волгоградской, Мира, Декабристов и Агрономической. На территории Нижнего Тагила работы идут на улицах Челюскинцев и Товарный двор, а также на Восточном и Северном шоссе.

В список федеральных трасс, требующих ремонта попал подъезд к Сосьве, где рабочие устанавливают щебёночное основание, 23 километр Серовского тракта (там фрезеруют верхний слой дорожного покрытия) и участки трассы в границах Нижнетуринского и Верхотурского городских округов, где идут работы по устройству выравнивающего слоя. Также рабочие ликвидируют колеи с укладкой нового слоя покрытия на Серовском, Полевском трактах и ЕКАД.

Общее протяженность отремонтированных дорог в рамках национального проекта составит 187 километров, из бюджета под эти задачи выделено 3 млрд рублей.