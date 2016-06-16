42-летняя женщина насмерть сбила 2-летнего ребенка в Екатеринбурге
16 июня 2016, 16:30Транспорт
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ЧП произошло 15 июня в 20.45. При наезде малыш получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой.
Сюжеты: Екатеринбург
Происшествие произошло во дворе жилого дома. Женщина на своей машине Skoda пыталась припарковаться, но вдруг из-за стоявшей машины выскочил ребенок. Не успев среагировать, автоледи совершила наезд. Как сообщается в УГИБДД Свердловской области, водитель имеет 2-летний стаж вождения.
Сотрудники ГИБДД выясняют причину случившегося: как ребенок оказался без присмотра и оказался под колесами автомобиля.
Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности для детей, находящихся вблизи машин. Рекомендуют держать детей за руку, когда находитесь на улице - во избежание подобных ситуаций.
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