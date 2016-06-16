42-летняя женщина насмерть сбила 2-летнего ребенка в Екатеринбурге

Происшествие произошло во дворе жилого дома. Женщина на своей машине Skoda пыталась припарковаться, но вдруг из-за стоявшей машины выскочил ребенок. Не успев среагировать, автоледи совершила наезд. Как сообщается в УГИБДД Свердловской области, водитель имеет 2-летний стаж вождения.

Сотрудники ГИБДД выясняют причину случившегося: как ребенок оказался без присмотра и оказался под колесами автомобиля.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности для детей, находящихся вблизи машин. Рекомендуют держать детей за руку, когда находитесь на улице - во избежание подобных ситуаций.