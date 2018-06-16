Автовладелец обнаружил «капканы» для шин на Кольцовском тракте

Автомобилисты столкнулись с «ловушками» на трассе под Екатеринбургом. По словам очевидца, на дороге разбросаны доски с гвоздями.

Автолюбители, проезжающие по Кольцовскому тракту, рискуют проколоть шины. Один из автовладельцев, съезжая с Кольцовского тракта, нашел около десятка деревянных брусков с торчащими гвоздями, сообщает Е1.

Через 1 км табличка − «Добро пожаловать в шиномонтаж» рассказали автолюбители.

По пути к Тюмени мужчина нашел около 20 «ловушек». По мнению очевидца, неизвестные специально разбросали бруски. Очевидец передал «капканы» сотрудникам ГИБДД на ближайшем посту ДПС.