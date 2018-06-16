Автовладелец обнаружил «капканы» для шин на Кольцовском тракте
16 июня, 13:00Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 15 июня очевидец обнаружил на Кольцовском тракте под Екатеринбургом бруски с саморезами, разбросанные по дороге.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобилисты столкнулись с «ловушками» на трассе под Екатеринбургом. По словам очевидца, на дороге разбросаны доски с гвоздями.
Автолюбители, проезжающие по Кольцовскому тракту, рискуют проколоть шины. Один из автовладельцев, съезжая с Кольцовского тракта, нашел около десятка деревянных брусков с торчащими гвоздями, сообщает Е1.
Через 1 км табличка − «Добро пожаловать в шиномонтаж» рассказали автолюбители.
По пути к Тюмени мужчина нашел около 20 «ловушек». По мнению очевидца, неизвестные специально разбросали бруски. Очевидец передал «капканы» сотрудникам ГИБДД на ближайшем посту ДПС.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей