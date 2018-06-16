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Автовладелец обнаружил «капканы» для шин на Кольцовском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автовладелец обнаружил «капканы» для шин на Кольцовском тракте

16 июня, 13:00Транспорт
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