В Черноисточинске начали ремонт улицы Кирова

Деформированое покрытие улице Кирова снимают и асфальтируют. Таким же образом «Лого» ещё должна отремонтировать улицу Ленина. По плану работы будут закончены до 15 августа. Согласно контракту, по окончанию работ гарантия будет действовать три года. Стоимость — 18,5 миллионов рублей.