В Черноисточинске начали ремонт улицы Кирова

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В посёлке Черноисточинск начали ремонт улицы Кирова. Работы ведёт компания «Лого», заказчиком выступает управление хозяйством Горноуральского городского округа.
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Деформированое покрытие улице Кирова снимают и асфальтируют. Таким же образом «Лого» ещё должна отремонтировать улицу Ленина. По плану работы будут закончены до 15 августа. Согласно контракту, по окончанию работ гарантия будет действовать три года. Стоимость — 18,5 миллионов рублей.
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