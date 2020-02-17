В Екатеринбурге водители автобусов № 059 не вышли на маршрут из-за забастовки

По мнению екатеринбуржцев, водители не согласны с увеличением нормы ежедневных отчислений с зарплаты.

Сегодня не дождался маршрутки 059. Оказывается, забастовали все водители,рассказал один из жителей города.

Сегодня, действительно, сорок минут ждала 059-й маршрут на ЖБИ, люди рядом на остановке ждали 060-й, которого тоже не было долго. В итоге я уехала другим транспортом с пересадками, опоздала на работу,сообщила женщина, которая регулярно ездит на 059-м маршруте.

В компании «ВАГ-сервис-транс», которая обслуживает маршрут рассказали, что переводят на линию других водителей. Однако причины задержек автобусов в компании не объяснили.

В связи со сложившейся ситуацией прокуратура Свердловской области начала проверку.

Прокуратура Екатеринбурга установит причины отказа водителей выйти на линию, даст оценку законности действий юридического лица, проверит соблюдение требований трудового законодательства и законодательства об организации перевозок пассажиров,сообщили в пресс-службе ведомства.